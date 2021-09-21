بيسكوف: الكرملين لا يقبل تصريحات أنقرة حول عدم شرعية الانتخابات في القرم

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يقبل تصريحات أنقرة بشأن عدم شرعية الانتخابات في شبه جزيرة القرم ويتحدث صراحة عن ذلك مع زملائه الأتراك.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، إن انتخابات مجلس الدوما في شبه جزيرة القرم ليس لها قوة قانونية لأنقرة، لأن البلاد لا تعترف بضم شبه الجزيرة إلى روسيا الاتحادية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن لا نقبل مثل هذه التصريحات، ونتحدث بصراحة عن ذلك مع زملائنا الأتراك".

أصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أجري هناك في مارس/آذار 2014، حيث صوت 96.77% من سكان القرم و95.6% من سكان سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا. لا يزال عدد من البلدان يعتبر شبه جزيرة القرم منطقة أوكرانية، لكنها محتلة مؤقتًا. صرحت القيادة الروسية مرارًا وتكرارًا أن سكان القرم بشكل ديمقراطي، وفي الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، صوتوا لإعادة التوحيد مع روسيا. وفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن قضية القرم "أغلقت نهائيا".