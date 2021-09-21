لافروف يلتقي وزراء خارجية مصر وسوريا وفرنسا وبريطانيا على هامش الجمعية العامة

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سيجري محادثات مع وزراء خارجية مصر وسوريا وفرنسا وبولندا وبريطانيا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: "لا يمكنني إعطاء بيان كامل حاليا، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني الإعلان عنه هو عدة اجتماعات ثنائية، حيث من المقرر أن تعقد مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع زملائه من مصر وسوريا وسلوفاكيا وبولندا وفرنسا، ومن المقرر عقد اجتماع مع وزير خارجية بريطانيا وكوبا".

ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى قادة دول العالم بمناسبة انعقاد الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتناول أبرز القضايا الملحة التي تواجه العالم.

At the 76th #UNGA session, leaders must translate words into action for the most vulnerable.



We must demonstrate that multilateralism is the only pathway to a better future for all. pic.twitter.com/o8HvJ6soBh — António Guterres (@antonioguterres) September 19, 2021

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد: "يجب على قادة العالم أن يترجموا الكلمات إلى أفعال لإنقاذ من يواجهون المخاطر".

وتابع أمين عام الأمم المتحدة: "يجب على كل منا أن يدرك بصورة لا لبس فيها أن التعددية وقبول الآخر هي المسار الوحيد، الذي يمكن أن يقودنا إلى المستقبل".

وقال غوتيريش إن قادة العالم يجتمعون، في شهر سبتمبر/ أيلول من كل عام، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه العالم.

ونشر أمين عام الأمم المتحدة مقطع فيديو أورد فيه أبرز القضايا التي تحتاج إلى تحرك عالمي، وأبرزها الصحة العالمية وقضية المساواة والتغير المناخي وقضايا الأمن والسلام.

وانطلقت اجتماعات الدرورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 سبتمبر الجاري، بينما تبدأ اجتماعات رفيعة المستوى يشارك فيها 110 من رؤساء الدول خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر الجاري.