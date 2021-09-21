المتحدث باسم الحركة: طالبان تناقش الوضع العام في البلاد مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي

صرح عضو المكتب السياسي لحركة طالبان ( المحظورة في روسيا) والمتحدث باسم المكتب، محمد نعيم، اليوم الثلاثاء، بأنه ناقش مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية، زامير كابولوف، الوضع في البلاد والروابط مع الدول والوضع الاقتصادي.

موسكو-سبوتنيك. وقال نعيم لوكالة "سبوتنيك": "بشکل عام ناقشنا الوضع الجاري في البلد والمستقبل، وكذلك الروابط مع الدول والوضع الاقتصادي".

وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة خارجية روسيا الانحادية، ماريا زاخاروفا، إن وزارة خارجية روسيا الاتحادية تؤكد أن الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لأفغانستان يشارك في اجتماع طالبان مع وفود روسيا والصين وباكستان.

وأنهت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري في البلاد، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.