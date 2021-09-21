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    بحيرة باسكونشاك أو البحر الميت الروسي

    شاطئ الملح على "البحر الميت" الروسي... حكاية خيال من عالم الواقع... فيديو وصور

    © Sputnik . Алексей Филиппов
    روسيا
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    باسكونشاك أو "البحر الميت" الروسي، هو خلق فريد من نوعه للطبيعة، من المنخفض على قمة جبل ملحي ضخم، تمتد قاعدته آلاف الأمتار إلى عمق الأرض ومغطاة بصخور رسوبية هزيلة.

    يصل سمك الرواسب الملحية السطحية في البحيرة إلى 10-18 م، بالإضافة إلى أهميتها كقاعدة قوية لتطوير صناعة الملح، تعد بحيرة باسكونشاك جزءًا من مجمع طبيعي فريد يضم جبل بيج بوغدو.

    البحيرة ذات شكل غير منتظم مع اتجاه عام نحو الشمال الغربي، يبلغ طولها على طول المحور الرئيسي 18 كم، ويتراوح عرضها من 6 إلى 13 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية 110 أمتار مربعة.

     

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    حافة المياه للبحيرة 21 مترا تحت مستوى سطح البحر، يتم تجديد المياه في البحيرة عن طريق نهر جوركايا، الذي تبلغ مساحته 11000 كيلومتر مربع، تبلغ درجة ملوحة البحيرة نحو 300 غرام/ لتر، ويترسب الملح على عمق 6 كم.

     

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    يقول بعض الناس إن السباحة في البحيرة تساعد في مقاومة مجموعة من الأمراض المختلفة، ولكن تحتاج إلى ارتداء ملابس السباحة والنعال المطاطية دائمًا.

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    وفقًا لإحدى الأساطير، تم تشكيل جبل بوغدو من حجر مقدس جلبه حجاج كالميكس من الجبال البعيدة في تيان شان. تقول أسطورة أخرى، إن جبل بوغدو كان على ضفاف نهر الأورال، لكن اثنين من حجاج كالميكس المقدسة قررا نقله إلى ضفاف نهر الفولغا.

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    بعد صيام طويل وصلوات، وضعه الكالميك على أكتافهم وحملوه عبر السهوب التي لا نهاية لها، لكن أحدهم وقع تحت وطأة العبء في اللحظة التي تومض فيها فكر خاطئ في رأسه، كان هذا كافياً لانهيار الجبل ودفنهما.

    بعد فترة، جاء بوذا نفسه إلى هذا الجبل، وجلس وبدأ في البكاء حزنا على القديسين غير المحظوظين. ومن دموعه، انتشرت بحيرة الملح باسكونشاك عند سفح الجبل.

    في إحدى أمسيات الربيع، تقرر الدخول في سهول أستراخان الواسعة للنظر إلى البحيرات المالحة، وتم اختيار باسكونشاك، مكان السياحة الأول في البلاد.

    باسكونشاك ليس مكانًا بريًا تمامًا، فلن تكون وحيدًا هنا، فهناك آثار لشخص في كل مكان: سكة حديد ممتدة على طول البحيرة بأكملها، وكمنطقة جذب سياحي. سترى نفسك بصحبة 5-7 أشخاص آخرين مقابل بعض المال على مركبات غريبة جدًا، تشبه دراجة نارية تأخذك في عالم الرحلة الخيالية.

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