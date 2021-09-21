الخارجية الروسية: موسكو تعول على تنمية العلاقات مع بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تتمنى النجاح للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، مشيرة إلى أن روسيا تعول على تنمية علاقات الصداقة بين موسكو وبيروت.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها: "في 20 أيلول/ سبتمبر، صادق مجلس النواب في الجمهورية اللبنانية، على الثقة في الحكومة التي تشكلت قبل أسبوع برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وبذلك تم تجاوز أزمة الحكومة في لبنان، التي استمرت 13 شهرًا".

وقالت الوزارة: "سيتطلب الأمر الكثير من الجهود من قبل رئيس الحكومة والوزراء لإخراج لبنان من الوضع المالي والاقتصادي السيئ، وإعادة البلاد إلى الحياة الطبيعية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المهام التي تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة ليست سهلة أبدا.

وتابع البيان: "موسكو تتمنى النجاح للحكومة اللبنانية في عملها، وتعول على المزيد من تنمية العلاقات الثنائية بين روسيا ولبنان".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد وقع على مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت 4 آب/ أغسطس العام الماضي.