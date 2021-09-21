روسيا تخطط لإنفاق 270 مليون دولار على أبحاث الفضاء في السنوات الثلاث المقبلة

تخطط روسيا لإنفاق 20 مليار روبل، ما يعادل نحو 273 مليون دولار، بين عامي 2022 و2024 على أبحاث الفضاء، وفقا لما كشفته مذكرة توضيحية لمشروع الميزانية الفيدرالية على مدى فترة ثلاث سنوات.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في المذكرة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها أنه سيتم "زيادة مخصصات الميزانية إلى 6150 مليون روبل في عام 2022، و7100 مليون روبل في عام 2023 و6800 مليون روبل في عام 2024، من أجل إجراء أبحاث الفضاء الأساسية والمشاريع ذات الأولوية في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي".

في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، أعلن رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر سيرغييف، أن تمويل أبحاث الفضاء في روسيا حتى عام 2025 سيتم تخفيضه خمس مرات، إلى 5 مليارات روبل من بين 12 و15 مليار روبل المخطط لها.

لكن في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن عن إعادة التمويل إلى مستواه السابق. أُدرجت الأموال المخصصة لعلوم الفضاء في برنامج الفضاء الفيدرالي الروسي للفترة 2016-2025.

في السنوات القادمة، ستساعد هذه الأموال في إطلاق ثلاث مركبات فضائية إلى القمر، ويشمل ذلك مهمتا هبوط على السطح "لونا 25 ولونا 27" إلى جانب مركبة واحدة ستحوم حول القمر "لونا 26".

ويشمل التمويل أيضا تلسكوب "سبكتر- يو إف" الفضائي لرصد الكون في مدى الأشعة فوق البنفسجية، وقمر صناعي حيوي "بيون- إم" الثاني، وأربع مركبات فضائية "لونوسفير- إم" لدراسة الغلاف الأيوني للأرض.

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