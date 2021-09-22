الأطباء يتحدثون عن الحالة الصحية لمنفذ هجوم جامعة بيرم الروسية

أعلنت وزارة الصحة الإقليمية في منطقة بيرم الروسية أن الطالب الذي نفذ عملية إطلاق النار في جامعة بيرم الحكومية يوم الاثنين، في حالة حرجة وقد بُتر جزء من ساقه.

وفتح الطالب، في صباح يوم الاثنين 20 سبتمبر/أيلول، النار في الجامعة الحكومية مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص. وبحسب وزارة الصحة، اصيب 24 شخصا.

هذا وتعرض الطالب للإصابة خلال اعتقاله، حيث قام بمقاومة رجال الأمن، ليتم بعدها نقله إلى المشفى.

ورفعت دعوة جنائية ضده بموجب الجزء 2 من المادة 105 من القانون الجنائي الروسي.

وقال ممثل وزارة الصحة في المنطقة في اجتماع حكومي، بأن الطالب في حالة خطرة للغاية وتم بتر جزء من ساقه وحالته غير مستقرة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصف ما حدث في بيرم، بالكارثة الكبيرة للبلد بأسره، مشيرا إلى أن كلمات التعاطف والتعازي لن تغطي على مرارة المأساة.

وأعلن بوتين أن هيئات إنفاذ القانون في البلاد ستبذل قصارى جهدها من أجل التحقيق في حادث إطلاق النار، الذي وقع يوم الاثنين في جامعة بيرم، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص، قائلا: "هيئات إنفاذ القانون ستبذل كل جهد من أجل التحقيق في هذه الجريمة الفظيعة والوقوف على أسباب ما حدث".