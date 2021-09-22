السودان وروسيا يخططان لعقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية بالخرطوم نهاية العام

أعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن السودان لم يطلب قرضا من روسيا الاتحادية خلال المشاورات الوزارية، لكنهم ناقشوا عقد اجتماع للجنة الحكومية الدولية في الخرطوم نهاية العام.

وصل نائب وزير الخارجية السوداني محمد شريف إلى موسكو، في وقت سابق، في زيارة، وأجرى في 21 سبتمبر/أيلول مشاورات مع بوغدانوف في وزارة الخارجية الروسية.

وقال بوغدانوف لوكالة "سبوتنيك": "لا، لم يطلبوا أي شيء"، ردًا على سؤال عما إذا كان السودان قد طلب من موسكو تقديم قرض للخرطوم خلال الاجتماع.

وأضاف الدبلوماسي الروسي معلقا على نتائج الاجتماع: "اتفقنا على أن يكون لدينا لجنة حكومية دولية للتعاون التجاري والاقتصادي، وعلى أن يعقد اجتماع دوري في الخرطوم بحلول نهاية العام."

وأشار بوغدانوف إلى أنه في الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية الروسية، لم يتم أيضًا مناقشة موضوع الاتفاق على بناء قاعدة بحرية: "الجيش يحافظ على اتصالات حول هذا الموضوع".