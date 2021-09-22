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    أعمال الفنان الروسي بوكراس لامباس

    "رسم الخط المستقبلي"... فنان روسي يقدم في "إكسبو 2020" فنا فريدا يدمج به ثقافات الماضي بالحاضر

    © Sputnik . Evgeny Odinokov
    روسيا
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    إكسبو 2020 دبي (27)
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    يأخذنا الفنان الروسي بوكراس لامباس (أرسيني بيزينكوف) إلى عالم فني فريد من نوعه، يروي به حكاية التاريخ القديم والمعاصر، قبل أن يجد لنفسه برهة مبدعة في الجناح الروسي لإكسبو 2020 في الإمارات العربية المتحدة.

    وفقًا لقسم الفن الإسلامي في متحف متروبوليتان للفنون، فإن الخط هو في الأساس وسيلة لنقل النص، وإن كان في شكل زخرفي. منذ أكثر من 3000 عام، مر هذا الشكل الفني الإيمائي بفترات ومناطق عديدة، مما أدى إلى تصميمه الحالي المتنوع.

    على وجه التحديد، يعتبر الخط الحديث شكلا من أشكال الخط الذي لا يتبع القواعد الهيكلية التقليدية، وعبر هذا المعيار يطل الفنان الروسي، بوكراس من مواليد منطقة موسكو 1991، وقرر أن يكرس نفسه للفن المعاصر والغريب بعد نظرة إلى الأسوار المغطاة بالكتابات على طول خط السكة الحديدية من كوروليف إلى موسكو.

    لم يحصل أرسيني بيزينكوف على دبلومه في الإعلانات أبدًا، ولكنه أصبح بدلاً من ذلك الخطاط بوكراس لامباس، ومؤسس اتجاه جديد في الفن المعاصر وشخصية إعلامية، بالرغم من أن الاسم المستعار للفنان يبدو سهلاً للغاية يصعب منه تخيل نوع العمل الحقيقي ومدى عمق المعنى الذي يُستثمر في عمله.

    وليس لدى بوكراس أي تعليم فني، على حد تعبيره ، فهو عمومًا لا يعرف حقًا كيفية الرسم، ولكنه بدأ في استيعاب فن الخط بمفرده، ثم درس على يد أستاذ مشهور في كوريا.

    بإتقان مهاراته كل يوم، يضيف بوكراس عناصر جديدة، وتجارب تتعلق بسمك الخط، وإمالته ودمج لغات مختلفة مع بعضها البعض، إن كان في الحروف والأرقام والكلمات والعبارات الفردية، ليتم بعد ذلك تشفير رمز وحدة الماضي والحاضر والمستقبل الافتراضي، وبذلك قدم بوكراس الفن المعاصر بمستوى جديد، وطبع بشكل دائم الأبجدية السيريلية فيه.

    يمثل الفن الروسي المعاصر بوكراس لامباس مزيجا متعدد الثقافات من الخط السيريلي والخط اللاتيني، سينضم به إلى أسماء أخرى مشهورة في رسم الفن الروسي القديم والمعاصر، ممثلة في تركيبات فنية مفاهيمية وعروض حية ومنتديات فنية، يشارك من خلالها بمعرض إكسبو 2020 المقام في الإمارات، عبر مشروع " Каллиграфутуризм" أو الرسم الخطي المستقبلي.

    متأثرًا بأشكال الحروف القديمة والتقليدية والحديثة والمبتكرة، يهدف لامباس إلى دمج الثقافات البديلة، ودمجها معًا بواسطة فن الخط. يُطلق على أسلوبه الذي طورته بنفسه اسم "Calligrafuturism"، استنادًا إلى الرؤية الفنية للخط متعدد الثقافات في المستقبل وداخل الخط السيريلي واللاتيني الحديث.

    الهدف الرئيسي لـ Calligrafuturism هو عرض اندماج الثقافات المختلفة، التي تم دمجها معًا بواسطة هذا الشكل الفني في توازن وانسجام.

    ابتكر لامباس هذه التقنية، وهي مصنفة وفقًا لبعض السمات المميزة الشائعة في أعماله الفنية الهامة. ومن أجل فهم القواعد الأساسية للغة، يقوم بتفكيك كل كلمة إلى الحروف الأساسية وأشكال الحروف، ثم يعيد بناء هذه المعرفة إلى شكل حرف جديد من لغة بديلة.

    الخطاط بوكراس لامباس
    © Sputnik . Alexander Halperin
    الخطاط بوكراس لامباس

    تم عرض أعمال لامباس مؤخرًا في العديد من المؤسسات الثقافية بما في ذلك المتاحف والمعارض وكذلك المشاريع الفنية في روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وكوريا الجنوبية والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.

    الموضوع:
    إكسبو 2020 دبي (27)
    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا
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