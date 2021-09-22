الأمن الروسي يعلن القبض على خلية إرهابية في الأورال

قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في يكاترينبورغ الروسية، بقمع أنشطة خلية دينية متطرفة تتألف من السكان الأصليين لمنطقة آسيا الوسطى، واعتقال جميع المتهمين.

وقال بيان لإدارة الأمن الفيدرالي الروسي: "قام عناصرنا في مدينة يكاترينبورغ بقمع أنشطة خلية دينية متطرفة تتألف من السكان الأصليين لمنطقة آسيا الوسطى".

وأضاف البيان: "وقد ثبت أن أعضاء الجماعة الإجرامية متورطون في الدعاية لإيديولوجية المنظمات الإرهابية الدولية وإقناع العمال المهاجرين بارتكاب جرائم إرهابية في روسيا".

وقد تم التأكيد على اعتقال جميع المتهمين. بناءً على أن الأدلة المادية تؤكد اتصالاتهم مع قادة الإرهابيين في الشرق الأوسط، وكذلك إقناع العمال المهاجرين بجرائم إرهابية في روسيا الاتحادية.