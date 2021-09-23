لافروف يعقد أول لقاء مع وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أول لقاء له مع وزيرة خارجية بريطانيا الجديدة ليزا تروس.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار الجانبان في مستهل اللقاء أمام وسائل الإعلام إلى سرورهما بإمكانية عقد هذه المحادثات، قبل أن تستمر وراء الأبواب المغلقة.

يذكر أن اللقاء يعقد وسط اتهامات لندن الجديدة في قضية تسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق، سيرغي سكريبال في بريطانيا يوم 4 مارس/آذار 2018.

وتم تعيين تروس وزيرة للخارجية البريطانية لتحل مكان دومينيك راب، الذي تعرض لانتقادات واسعة بسبب إجازة أخذها في خضم الأزمة في أفغانستان.

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