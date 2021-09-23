العثور على حطام طائرة "أن-26" المفقودة في إقليم خاباروفسك

أعلنت إدارة النقل الشرقية التابعة للجنة التحقيقات الروسية، اليوم الخميس، العثور في إقليم خاباروفسك، على حطام طائرة يُعتقد أنه يعود لطائرة "أن-26" المفقودة منذ أمس.

فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقالت إدارة النقل لوكالة "سبوتنيك": "يوم 23 سبتمبر 2021، في حوالي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وأثناء عمليات بحث على تلال على محمية بولشيخوختسيرسكي الطبيعية تم العثور على أجزاء من طائرة يعتقد أنه يعود لطائرة "أن-26"".

يشار إلى أنه تم إرسال مجموعة بحث وإنقاذ إلى المكان الذي عثر فيه على الحطام، فضلًا عن ذلك، يستعد فريق من لجنة التحقيقات للسفر إلى مكان الحادث.

يذكر أن الطائرة اختفت من على الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كلم من مدينة خاباروفسك، أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية. ورجح مصدر في دائرة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك" أن سبب اختفاء الطائرة قد يكون الطقس السيئ.