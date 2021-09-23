لجنة التحقيق الروسية تكشف هوية أحد المشاركين بمقتل الجنود الروس في سوريا عام 2015

كشف المحققون الروس عن هوية شخص متورط في مقتل الجنود الروس في سوريا عام 2015.

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي للجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس: "التحقيق في القضية الجنائية بشأن مقتل طيار قاذفة القنابل الروسية "سو-24 إم"، أوليغ بيشكوف، والبحار ألكسندر بوزينيتش، في 24 نوفمبر 2015، ومحاولة اغتيال الملاح قسطنطين موراختين "سو-24 إم" مستمر.. تم تحديد هوية المواطن السوري رمضان عدي بن عدنان خلال عمليات البحث الميدانية".

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على صورة منشورة على الإنترنت يظهر فيها المتهم يحمل سلاحًا بجانب جثة أوليغ بيشكوف.

وتابع البيان: "أكدت الأدلة تورط الشخص المذكور في الجرائم المزعومة. وفي هذا الصدد، تمت إضافة رمضان عدي بن عدنان على لائحة المطلوبين الدوليين، وتم إصدار قرار باعتقاله بتهمة بالقتل والشروع في القتل".

يذكر أن سلاح الجو التركي أسقط في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قاذفة من طراز"سو-24" الروسية. وقتل قائد الطائرة، أوليغ بيشكوف، جراء إطلاق النار عليه من الأرض من قبل المسلحين، بينما الملاح قسطنطين موراختين، فأنقذته مجموعة مشاة البحرية الروسية، وخلال العملية قتل ألكسندر بوزينيتش أحد أفراد مشاة البحرية الروسية.