الكرملين: قمة مجموعة العشرين مهمة للغاية وقرار مشاركة بوتين لم يتخذ بعد

كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر قمة مجموعة العشرين مُهمة للغاية، لكن القرار بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول مشاركة بوتين: "ليس هناك قرار.. إنه حدث مهم للغاية، لكن لا يوجد قرار بعد".

وأشار إلى أنه نظرًا للوضع الوبائي، فإن هذه القرارات تتخذ قبيل الحدث، مع مراعاة انتشار فيروس كورونا في روسيا وإيطاليا.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، التي تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيا برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وستعقد على مدى يومين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.