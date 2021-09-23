مصرع طاقم طائرة "أنطونوف-26" في حادث تحطم شرقي روسيا

عثر رجال الإنقاذ على رفات أفراد طاقم طائرة "أنطونوف-26" في إقليم خاباروفسك، حسبما صرّح ممثل خدمات الطوارئ لـ"سبوتنيك".

وأشار المصدر إلى أن "جميع أفراد الطاقم قتلوا". في وقت لاحق، تم تأكيد هذه المعلومات من قبل وزارة الصحة الإقليمية.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، أمس الأربعاء، اختفاء طائرة من طراز "أن-26" على متنها ستة أشخاص، وذكرت أنها اختفت من الرادارات في إقليم خاباروفسك في أقصى شرق البلاد.

وبحسب المعلومات الأولية، اختفت الطائرة التابعة لمؤسسة "الاختبارات والنظم الجوية" من الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كيلومتر عن مدينة خاباروفسك، أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية، وذلك وسط ظروف جوية سيئة.

يذكر أن طائرة من نفس الطراز تحطمت يوم 6 أيلول الماضي في إقليم كامتشاتكا أقصى شرق روسيا، ما أدى إلى مصرع 28 شخصا كانوا على متنها.