روسيا تطور قانونا جديدا للهجرة

قال كيريل أدزينوف، نائب رئيس مديرية الهجرة في وزارة الداخلية الروسية، إن القانون الجديد، الذي يتم تطويره الآن في روسيا ، سيؤثر إيجابيا على دخول الأجانب وإقامتهم ونشاطهم العمالي، وقد يدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2024.

وأضاف أدزينوف خلال المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية والصحية: "القانون الجديد يغير بشكل جذري القواعد المعمول بها في مجال الهجرة والمتعلقة بدخول المواطنين الأجانب وإقامتهم وعملهم، وسيترتب عليه إلغاء عدد من الإجراءات السارية حاليا. وفقا للخطط، يجب أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في عام 2024 ".

وافقت الحكومة الروسية، في وقت سابق، على خطة عمل لتطبيق مفهوم جديد في سياسة الهجرة إلى روسيا في الفترة الممتدة من عام 2019 إلى عام 2025، التي وضعتها وزارة الهجرة.

ووفقا لوزارة الداخلية الروسية فإنه "من المخطط إنشاء نظام قانوني جديد للإقامة الطويلة الأمد للمواطنين الأجانب في روسيا، حيث سيتم تحديث آليات تنظيم هجرة اليد العاملة، وضمان الأمن والقانون والنظام في مجال الهجرة".