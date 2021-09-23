الاستثمارات المباشرة للشركات الأمريكية في روسيا تتجاوز 96 مليار دولار

بلغ الحجم الإجمالي للاستثمار المباشر من قبل الشركات الأمريكية في روسيا 96.05 مليار دولار، وفقًا للمسح السنوي السادس لغرفة التجارة الأمريكية في روسيا (AmCham).

وجاء في بيان الغرفة: "بلغ إجمالي حجم الاستثمار المباشر من قبل الشركات الأمريكية لكامل فترة التشغيل في روسيا 96.05 مليار دولار أمريكي. ويتضمن هذا التقدير بيانات من 160 شركة، من بينها 92 شركة شاركت في مسح هذا العام، بالإضافة إلى معلومات عامة وبيانات من الشركات التي شاركت في استطلاع في السنوات الخمس الماضية".

في الوقت نفسه، في عام 2020، استثمر المشاركون في الاستطلاع أكثر من 2.2 مليار دولار في الاقتصاد الروسي، وفي خطط عام 2021 يوجد استثمارات بمبلغ نحو 1.8 مليار دولار، وسيكون أكثر من نصف الاستثمارات المشاركين في الاستطلاع في صناعة.

ووفقًا للتقرير، فإن 78% من الشركات تشعر بالتأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على أعمالها في روسيا، لكن حصتها انخفضت بنقطتين مئويتين عن العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أشار 92% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن المعايير الروسية والأجنبية لإزالة الكربون وتقليل البصمة الكربونية، التي تلتزم بها الشركة في روسيا والخارج "متطابقة".