طوافة طبية تهبط بشكل اضطراري على الطريق السريع في إيجيفسك الروسية.. فيديو

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، عن قيام مروحية تابعة للإسعاف الجوي بهبوط اضطراري على طريق سريع في مدينة ايجيفسك.

وأصدر المكتب الصحفي في وزارة الطوارئ الروسية بيانا وصل إلى الوكالة، وجاء فيه إن "المروحية الطبية التابعة للمشفى الحكومي هبطت بشكل اضطراري على طريق فوتكينسكو السريع في مدينة إيجيفسك".

В Ижевске вертолет санавиации совершил жесткую посадку. Он приземлился прямо на крышу больницы. На борту находились 4 человека. Пострадал фельдшер, он получил травму головуhttps://t.co/U8chWb4drg pic.twitter.com/3cutEfanN3 — РИА Новости (@rianru) September 23, 2021

وأضاف البيان: "كان على متن المروحية أربعة أشخاص ولم يصب أحد بأذى".

وتابع البيان أنه تم إجلاء الطاقم الذي جرى نقله إلى مشفى قريب مجاور، وتبين من خلال الفحوصات عن إصابة بالرأس لدى أحد الأشخاص.