الخارجية الروسية: قضية تمثيل طالبان في الأمم المتحدة معقدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أن مسألة تمثيل حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) في الأمم المتحدة مسألة معقدة جدا، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية لأفغانستان تمثل أولوية في الوقت الراهن.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فيرشينين للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن حل مسألة تمثيل حركة طالبان في الأمم المتحدة خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة:

"إنها مسألة معقدة جدا، أعني أن الأمم المتحدة لديها قواعد تحدد من يقوم بتمثيل الدولة رسميا في الأمم المتحدة، إنها قضية ينبغي حلها".

وأضاف فيرشينين: "المسألة الرئيسية التي يجري بحثها في الوقت الراهن هي مسألة تنسيق إجراءات المجتمع الدولي فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، لا سيما البُعد الإنساني، هناك حاجة لمساعدة إنسانية عاجلة".

وأشار فيرشينين إلى أن موسكو لا تعتقد أنه يجب تحديد مواعيد نهائية لتشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، وقال:

"لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مواعيد نهائية. يبدو لي أن هذا مطلب صحيح للغاية أن تُشكلَ حكومة شاملة، ممثلو حركة طالبان [المحظورة في روسيا] يخبرونا ذلك خلال الاتصالات. وهذا يعني أن مثل هذه الحكومة يجب أن تعكس القوى السياسية والعرقية الموجودة في أفغانستان، وبالتالي جعل الوضع العام أكثر استقرارًا".

وفي وقت سابق، تلقت الأمانة العامة للأمم المتحدة، رسالة من وزير الخارجية في الحكومة التي شكلتها "طالبان" بأفغانستان، أميرخان متقي، بشأن تعيين المتحدث باسم مكتبها السياسي في الدوحة، سهيل شاهين، مندوبا لها لدى الأمم المتحدة وتمت إحالة الرسالة إلى لجنة شؤون الاعتماد للأمم المتحدة، لتتم دراستها.