الكرملين: رفض التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لا يسهم في منع الانتشار

أعلنت الرئاسة الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن رفض ثمان دول التصديق على اتفاقية الحظر الشامل لإجراء التجارب النووية لا يسهم في منع الانتشار النووي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي في الكرملين: "حتى الآن، قامت 185 دولة بتوقيع الوثيقة، من بينها 170 دولة قامت بتصديقها، إلا أنه، ومع الأسف، لم تدخل حيز التنفيذ بعد. إن تحول هذه الوثيقة إلى أداة قانونية دولية يعوقه موقف ثمان دول من بين تلك الدول التي يكون تصديقها عليها إلزاميا. ومن الواضح أن هذا الوضع لا يسهم في قضية عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين".

وأضاف بيان الكرملين أن روسيا تعول على أن تبدي البلدان التي تعتمد عليها معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إرادة سياسية، وأن توفر خلال السنوات القادمة الظروف اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

وأعلنت كل من روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أنها لن توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وبرأي الدول لم تأخذ المعاهدة في الاعتبار المشاكل الرئيسية التي يجب حلها لتحقيق نزع السلاح النووي المستدام على نطاق عالمي، كما أنها تتعارض مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مما قد يزيد من تعقيد إحراز المزيد من التقدم في مجال الحد من التسلح.