الاستخبارات الروسية تغلق شبكة الكترونية تقوم ببيع الأدوية والمخدرات غير المرخصة

أعلنت الاستخبارات المركزية الروسية، اليوم الجمعة، عن نجاحها بإغلاق شبكة الكترونية تقوم ببيع الأدوية والمخدرات غير المرخصة في البلاد.

وأصدرت الاستخبارات المركزية بيانا قالت فيه: "قام الجهاز الأمني بتصفية وإغلاق أكبر الشبكات غير المرخصة لبيع الأدوية عبر الانترنت في البلاد".

وأضاف البيان أنه تم اعتقال خمسة أشخاص من الشبكة في أقاليم روسية مختلفة منها موسكو وروستوف وأستراخان وإقليم كراسنودار".

وفي وقت سابق، قامت الاستخبارات الروسية بتوقيف شبكة تنشط بتجارة المخدرات في ضواحي موسكو.