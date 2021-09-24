اقتراح لإلغاء الحجر الصحي لفئات من العمال القادمين إلى روسيا

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن جمعية متخصصة بجذب الخبراء والعمال الأجانب اقترحت على هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" إلغاء الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لهذه الفئة من العمال.

وذكر موقع "ازفيستيا" نقلا عن الوثقية والاقتراح المقدم أن موظفي الشركات الدولية القادمين إلى البلاد وحاملي صفة المتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا لن يشملهم الحجر الصحي.

وبحسب الوثيقة فإن الوثيقة تقدم حلا للعمال الأجانب القادمين إلى روسيا ومعظمهم لم يتم تطعيمهم باللقاحات الروسية المعترف بها أو باللقاحات الغربية التي تتطلب شهادات وترجمات معينة.

وأعدت وزارة الداخلية الروسية مسودة أمر، يتوجب وفقه على العمال المهاجرين والأجانب الذين يأتون إلى روسيا لمدة 90 يومًا أو أكثر الحصول على بطاقة بلاستيكية فيها بيانات شخصية وصورة وشريحة بصمات.

وجاء في مسودة الأمر "الموافقة على نموذج وثيقة تؤكد مرور مواطن أجنبي أو شخص عديم الجنسية وصل إلى روسيا الاتحادية لأغراض لا تتعلق بتنفيذ أنشطة عمل، لمدة تزيد عن تسعين يومًا أو من أجل مزاولة مهنة معينة، التسجيل الإلزامي لبصمات الأصابع والتصوير، في شكل بطاقة مع ناقل بيانات إلكتروني".