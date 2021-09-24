رئيس مركز مراقبة الانتخابات الروسية: الانتخابات كانت نزيهة ومفتوحة دون أي شوائب

أعلن رئيس مركز مراقبة الانتخابات الروسية، أليكسي فينيديكتوف، اليوم الجمعة أن التصويت خلال الاستحقاق الانتخابي كان مفتوحا ودون أي شوائب تذكر، بالرغم من الاعتراضات المقدمة من بعض الأحزاب على النتائج الالكترونية.

وقال فينيديكتوف للصحفيين خلال اجتماع في لجنة الانتخابات المركزية في موسكو إنه لم يتم العثور على أي آثار لاختراق نظام التصويت الإلكتروني عن بُعد في موسكو، وتم فك رموز الأصوات بشكل صحيح.

وأضاف فينيديكتوف "لم يتم العثور على أي أثر للقرصنة طوال الأيام الثلاثة".

وجرى التصويت في انتخابات الدوما (مجلس النواب) الروسي في الفترة من 17 إلى 19 أيلول / سبتمبر الجاري، إلى جانب الانتخابات الإقليمية والبلدية، دون وقوع انتهاكات أو مخالفات جسيمة من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات، وذلك وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية.