لجنة الانتخابات المركزية تعلن عن النتائج النهائية للتصويت في روسيا

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الجمعة، أن حزب "روسيا الموحدة" حصل في انتخابات مجلس الدوما( النواب) على 324 مقعدًا والحزب الشيوعي الروسي 57 مقعدا.

وقالت بامفيلوفا خلال اجتماع للجنة الانتخابات المركزية:"أظهرت نتائج انتخابات مجلس الدوما، حصول حزب روسيا الموحدة على 324 مقعدًا والحزب الشيوعي- 57 (مقعدا) وحزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" – 27 (مقعدا)، أما الحزب "الليبرالي الديمقراطي" - 21 (مقعدا)، بينما حصل حزب "أناس جدد"–13 (مقعدا)".

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية التي نشرت على موقعها الرسمي، فقد حصل حزب روسيا الموحدة على 198 مقعدا في دوائر انتخابية ذات ولاية فردية، و126 مقعدا في القوائم الفيدرالية، وبذلك يكون قد حصل على 324 مقعدا، وهو ما تتطلبه الأغلبية الدستورية.

هذا وأجريت انتخابات مجلس الدوما للدور التشريعي الثامن في الفترة ما بين 17 - 19 أيلول/سبتمبر الجاري، بالتزامن مع الانتخابات الأقاليمية والبلدية، تم تنظيم التصويت الإلكتروني عن بعد في مناطق موسكو، كورسك، نيجني نوفغورود، ياروسلافل، مورمانسك وروستوف، وكذلك في سيفاستوبول.

ووقعت لجنة الانتخابات المركزية على بروتوكول بشأن انتخابات نواب مجلس الدوما، والذي بموجبه يتم الاعتراف باكتمالها وصلاحيتها.

ويذكر أن انتخاب أعضاء مجلس الدوما يتم لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط، يتكون من 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.