فرنسا: مستعدون للحوار مع روسيا لبناء علاقات مستقرة

أعربت فرنسا، اليوم الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، عن استعدادها للحوار مع روسيا، لبناء علاقات مستقرة يمكن التنبؤ بها.

باريس – سبوتنيك. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد باريس لإجراء حوار منظم مع روسيا لإقامة علاقات أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ بها.

ونقلت الخارجية الفرنسية في بيان رسمي عن لودريان قوله إن بلاده مستعدة لإجراء حوار مطلبي وقائم على أُسس مع روسيا من أجل إقامة علاقات أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها بين البلدين.

يشار إلى أن الوزيرين ناقشا الأزمات الدولية، لا سيما أفغانستان وليبيا وأوكرانيا والملف الإيراني.

وكان وزيرا خارجية فرنسا وروسيا قد التقيا في وقت سابق على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

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