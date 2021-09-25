إلغاء المرحلة الأولى من سباقات "فورميلا" في سوتشي

أعلنت لجنة سباقات "فورميلا وان"، صباح اليوم السبت، عن إلغاء المرحلة الأولى من السباقات في مدينة سوتشي الروسية.

وأصدرت اللجنة سباقات "فورميلا 1" بيانا قالت فيه: "تم إلغاء السباق الأول من مرحلة بطولة سلسلة "فورميلا2" في سوتشي".

وأضاف البيان" من المفترض أن يبدأ السباق في الساعة 10:30 بتوقيت موسكو وتم تأجيل السباق إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب هطول الأمطار الغزيرة في المدينة".

ومن المقرر أيضًا إجراء سباق الفورمولا 2 الثاني في سوتشي يوم السبت.