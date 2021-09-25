العثور على الصندوق الأسود في موقع تحطم الطائرة "آن-26" الروسية

أعلن المكتب الصحفي لدائرة التحقيقات الإقليمية الشرقية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية، اليوم السبت، عن العثور على الصندوق الأسود الخاص بتسجيلات الرحلة في موقع تحطم الطائرة "آن-26" بإقليم خباروفسك الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لجنة التحقيق: "تم العثور على مسجلات الرحلة والتحفظ عليها، حيث تم تسجيل المحادثات في قمرة القيادة لأعضاء الطاقم والمعايير الفنية للرحلة. كما تم خلال تفتيش الموقع ضبط الوثائق الفنية ووسائل المراقبة الفنية الأخرى".

يذكر أن الطائرة اختفت من على الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كلم من مدينة خباروفسك، أثناء تنفيذها طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية. ورجح مصدر في دائرة الطوارئ لوكالة سبوتنيك أن سبب اختفاء الطائرة قد يكون الطقس السيئ.

وأعلنت إدارة النقل الشرقية التابعة للجنة التحقيقات الروسية، في وقت لاحق، العثور في إقليم خاباروفسك، على حطام طائرة يعتقد أنه يعود لطائرة "أن-26".