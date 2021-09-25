بوتين يهنئ حزب "روسيا الموحدة" على فوزه في الانتخابات

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، حزب "روسيا الموحدة" على فوزه المقنع في الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب أثبت قدرته على القيادة.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع قيادة الأحزاب السياسية عقد عقب انتخابات مجلس الدوما في الدورة الثامنة، إن انتخابات مجلس النواب بالبرلمان جرت بشكل علني وفي إطار التزام صارم بالقانون.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الزيادة في عدد الكتل النيابية في مجلس الدوما، تدل على تطور الديمقراطية في روسيا، وعن الطبيعة الديمقراطية للقواعد والإجراءات الانتخابية.

ووفقا للرئيس بوتين، يجب على النواب الوفاء دون قيد أو شرط بكل ما وعدوا به خلال الحملة الانتخابية.

ولأول مرة منذ عقود دخلت خمسة أحزاب إلى الدوما الروسي، حيث حصل حزب "روسيا الموحدة" على 324 مقعدا والحزب الشيوعي 57 (مقعدا) وحزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة" 27 (مقعدا)، أما الحزب "الليبرالي الديمقراطي" فحصد 21 (مقعدا)، بينما حصل حزب "أناس جدد"على 13 (مقعدا)".

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية التي نشرت على موقعها الرسمي، فقد حصل حزب روسيا الموحدة على 198 مقعدا في دوائر انتخابية ذات ولاية فردية، و126 مقعدا في القوائم الفيدرالية، وبذلك يكون قد حصل على 324 مقعدا، وهو ما تتطلبه الأغلبية الدستورية.

هذا وأجريت انتخابات مجلس الدوما للدور التشريعي الثامن في الفترة ما بين 17 - 19 أيلول/سبتمبر الجاري، بالتزامن مع انتخابات الأقاليم والبلديات، وتم تنظيم التصويت الإلكتروني عن بعد في مناطق موسكو، كورسك، نيجني نوفغورود، ياروسلافل، مورمانسك وروستوف، وكذلك في سيفاستوبول.

ووقعت لجنة الانتخابات المركزية على بروتوكول بشأن انتخابات نواب مجلس الدوما، والذي بموجبه يتم الاعتراف باكتمالها وصلاحيتها.

ويذكر أن انتخاب أعضاء مجلس الدوما يتم لمدة خمس سنوات، عبر نظام انتخابي مختلط، يتكون من 225 نائبا من القوائم الحزبية، و225 نائبا في الدوائر الفردية.