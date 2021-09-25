لافروف: روسيا تدعم عزم حركة طالبان مواجهة تنظيم داعش في أفغانستان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن روسيا تدعم عزم حركة طالبان على مواجهة تنظيم داعش في أفغانستان.

وتابع لافروف: "الانسحاب المتسرع للقوات الأميركية وحلف الناتو من أفغانستان تم دون التفكير في تبعاته ولا يزال هناك الكثير من الأسلحة".

وأضاف: "يجب ضمان عدم استخدام الأسلحة التي تركتها الولايات المتحدة في أفغانستان لأغراض غير بناءة"، وأكد أن روسيا لا ترى أهمية لرفع عقوبات مجلس الأمن من على حركة طالبان في المرحلة الحالية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن طالبان لم تقدم طلبا إلى روسيا لتعيين ممثل لها للعمل كسفير في موسكو.

وعن ملف الاتفاق النووي الإيراني، قال لافروف إنه لا توجد أدلة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا على أن إيران تحاول توظيف برنامجها النووي لأغراض عسكرية، مؤكدا أن روسيا تدعم استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن وزير الخارجية لافروف كان قد التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث معه أهم القضايا الدولية، ومنها أفغانستان وسوريا وليبيا وغيرها.