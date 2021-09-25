لافروف: تحالف "أوكوس" يهدف لمساعدة أستراليا في احتواء التهديد الصيني

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الشراكة الدفاعية الأخيرة بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (أوكوس)، تهدف إلى مساعدة أستراليا على احتواء الصين.

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت إن "أي مخططات تعتمد منطق المواجهة لا تساعد سكان كوكبنا المشترك على عيش حياة طبيعية، سواء كانت استراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ التي تم الإعلان عنها منذ وقت ليس ببعيد، والتي أعلنت صراحةً أن إحدى مهاما الرئيسية احتواء نمو الصين في بحر الصين الجنوبي، أو التحالف الثلاثي الذي أعلن أيضا بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا".

وقال لافروف: "هدف أوكوس هو مساعدة أستراليا على احتواء التهديد الصيني".

وذكر أن روسيا لن تتدخل في مسألة ذلك التحالف، ولكن تستشعر بعواقبه، وفق تعبيره، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن تشكيل التحالف "يثير حتما تساؤلات من هم جزء من هذه التحالفات"، وتابع أن "فرنسا، علاوة على شعورها بالإهانة على الصعيد التجاري، تفكر في مدى موثوقية تلك التحالفات ومدى أهمية المحادثات الآن حول الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا".