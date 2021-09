لافروف يقترح استخدام هاشتاغ "ميثاق الأمم المتحدة هو قواعدنا"

موسكو - سبوتنيك. ولفت لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك إلى اتساع نطاق التهديدات العابرة للحدود، وبؤر التوتر الإقليمية العديدة المسببة لزعزعة الاستقرار.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation