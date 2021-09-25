لافروف يقترح استخدام هاشتاغ "ميثاق الأمم المتحدة هو قواعدنا"

اقترح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استخدام وسم (هاشتاغ)، بعنوان "ميثاق الأمم المتحدة هو قواعدنا"، اليوم السبت، لدى مشاركته في المناقشة السياسية العامة ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 في نيويورك.

موسكو - سبوتنيك. ولفت لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك إلى اتساع نطاق التهديدات العابرة للحدود، وبؤر التوتر الإقليمية العديدة المسببة لزعزعة الاستقرار.

وأضاف لافروف "قانون القوي يتم استخدامه بشكل متزايد ضد قوة القانون وقوة الشرعية الدولية. لا يوجد توافق بين الدول الكبرى على مبادئ النظام العالمي".

واستدرك وزير الخارجية الروسي قائلا: "نحن جميعا في نفس القارب"، وتابع "مصلحتنا المشتركة تقضي بأن نبقيه (القارب) ثابتا على موجات السياسة العالمية".

وقال لافروف: "نحن مختلفون ولكن هذا لا يجب أن يعيقنا عن العمل لصالح شعوبنا والبشرية بالكامل. بهذه الطريقة فقط سنتمكن من تنفيذ المهمة السامية للأمم المتحدة - إنقاذ الجيل الحالي من الحرب والمرض والجوع وبناء مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وديمقراطية للجميع".

واختتم وزير الخارجية الروسية قائلا: "في الختام أقترح وسم (ميثاق الأمم المتحدة هو قواعدنا)".

يُذكر أن الكرملين، أعلن في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.