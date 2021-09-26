بوتين وشويغو يتنزهان في غابات التايغا...فيديو

نشر مقطع مصور من رحلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو، الى غابات التايغا والتي قاما بها في أوائل شهر سبتمبر.

وظهر في المقطع الرئيس الروسي وهو يقوم يصيد السمك ويقود سيارة مخصصة للطرق الوعرة و يتجول في الجبال برفقة وزير الدفاع.

ليستريح في خيمة بنهاية اليوم الذي قضاه في غابات التايغا.

يذكر أن هذه الرحلة ليست الأولى لبوتين الى غابات التايغا، حيث قضى برفقة شويغو إجازة قصيرة في أكتوبر 2019.

هذا وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعد رحلة الى الشرق الأقصى، ذهب في إجازة برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو الى غابات التايغا.