مدير الاستخبارات: روسيا تضمن أمنها السيبراني على خلفية تعزيز إمكانيات الناتو

أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الأحد 26 سبتمبر/أيلول، أن روسيا ستقوم بضمان أمنها السيبراني على خلفية تعزيز حلف الناتو لإمكانياته في هذا المجال.

موسكو – سبوتنيك. وقال ناريشكين في مقابلة مع قناة "آر تي": "بالطبع، نحن نتابع التطور في هذا المجال، لأنه يجب علينا أن نمضي قدماً ونضمن الأمن الوطني، بما فيه الأمن السيبراني".

وتابع بقوله "نحن نرى كيف يعزز شركاؤنا إمكانياتهم الهجومية إن كان في الولايات المتحدة أو في الدول الأعضاء في الناتو، لذلك يمكنني أن أؤكد لمشاهدي برنامجنا أنه بإمكان روسيا ضمان الأمن المعلوماتي وستقوم بذلك بالفعل".

وهذا ويعد موضوع الهجمات السيبرانية من أحد الخلافات بين روسيا والولايات، وتوصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما يوم 16 يونيو في جنيف، إلى اتفاق حول إطلاق حوار ثنائي على مستوى الخبراء بشأن ضمان الأمن في المجال السيبراني.