بيسكوف حول العقوبات الأمريكية الجديدة: ينفذون وعودهم للوبي ويحاولون رفع تصنيفهم

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على تصريحات الكونغرس الأمريكي بشأن عقوبات جديدة ضد الروس، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء ينفذون بذلك وعودهم لمجموعات الضغط (لوبي) مقابل أموال هائلة، وبعضهم الآخر يحاولون رفع تصنيفهم.

وقال بيسكوف في مقابلة ببرنامج "موسكو. كرملين. بوتين" على قناة "روسيا" اليوم الأحد: "نعلم أن هناك الكثير من الممثلين المسعورين الذين لا يهتمون كثيراً. هناك من ينفذ وعوده لشركات اللوبي. ونحن نعلم أن شركات اللوبي تعمل مع الكثير ممن يقولون إنهم "يتمنون لنا الخير"، يعملون ليلاً ونهاراً مقابل أموال هائلة. البعض منهم يحاولون فقط رفع تصنيفهم واكتساب الدعم من أجل الفوز في الانتخابات القادمة".

وأضاف بيسكوف أن روسيا سترد بحكمة إذا فرضت الولايات المتحدة قائمة عقوبات جديدة ضد الروس، قائلا: "سيتعين علينا الرد بحكمة. ليس لدي شك في أن الرئيس بوتين، الذي يصوغ توجهاتنا الرئيسية للسياسة الخارجية وفقًا للدستور، كما هو الحال دائمًا، سيُظهر هذه الحكمة إذا لزم الأمر".

وبحسب قوله، فقد أُبلغ الرئيس بمحاولة لفرض عقوبات جديدة وتصريحات أعضاء في الكونغرس الأمريكي.