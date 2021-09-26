بيسكوف: تصريحات تركيا بشأن القرم لا تفسد آفاق زيارة أردوغان لروسيا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن التصريحات التي تُسمع الآن من تركيا بشأن شبه جزيرة القرم لا تقوض آفاق زيارة هادفة وبناءة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى روسيا.

يخطط أردوغان لزيارة سوتشي في 29 سبتمبر/أيلول. في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أردوغان على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، بما في ذلك أراضي شبه جزيرة القرم "التي تم ضمها".

وقال بيسكوف على قناة "روسيا": "ربما ترك أثرًا مزعجًا قليلاً، مثل هذه التصريحات بدأ يتم التعبير عنها أثناء الانتهاء من الاستعدادات للزيارة القادمة. ولكن مع ذلك، فإن هذا لا يفسد بأي حال آفاق الزيارة الناجحة والهادفة والبناءة للرئيس أردوغان لروسيا".

وأشار إلى أن "مثل هذه التصريحات حول مثل هذه المواضيع الحساسة" لا يتم عادة الإدلاء بها في تقاليد السياسة الدولية".

وأوضح بيسكوف: "نعلم أننا نختلف بشدة حول هذه المسألة، ونعلم أنه لا توجد طريقة للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي".