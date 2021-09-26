الدفاع الروسية: مقاتلات روسية ترافق قاذفة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق المحيط الهادىء

أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الأحد، عن مرافقة ثلاث مقاتلات من طراز "سو-35 إس" لقاذفة استراتيجية من طراز "بي-52 أيتش" تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت تقترب من الحدود الروسية في المحيط الهادئ.

وجاء في بيان الوزارة الروسية: "من أجل تصنيف الطائرات الأجنبية ومرافقتها، تمت الاستعانة بثلاث مقاتلات من طراز "سو-35 إس" من قوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية في الجو. أطقم المقاتلات التابعة للقوات الجوية الروسية بتحديد الهدف الجوي على أنه قاذفة استراتيجية من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الأمريكية ورافقته فوق المحيط الهادي".

وأضافت الوزارة في بيانها بأن المقاتلات الروسية عادت إلى مطاراتها بعد أن ابتعدت القاذفة عن المجال الجوي الروسي.

وأشارت الوزارة إلى أن تحليق المقاتلات الروسية تم بما يتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.