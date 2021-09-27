أمريكا تتعاون مع روسيا لمعرفة أسباب الشقوق في محطة الفضاء الدولية

أكد المتحدث باسم المجلس الاستشاري لسلامة الفضاء التابع لناسا، بول هيل، أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة بوينغ، تجريان تحليلات هندسية لمساعدة روسيا بالتحقيق في سبب ظهور الشقوق في وحدة "زفيزدا" التابعة للمحطة الفضائية الدولية.

موسكو - سبوتنيك. وقال هيل إن عدة جهات أمريكية تتعاون مع روسيا مركز جونسون للفضاء، مركز لانغلي للأبحاث، والمجلس الاستشاري لسلامة الفضاء التابع لناسا، وبوينغ".

وشهد الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية مشاكل أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تسرب الهواء بسبب الشقوق، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الأطقم على متن المحطة.

وكان رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، قد أجريا في مارس/آذار الفائت أعمال صيانة وترميم لهيكل وحدة "زفيزدا" في المحطة الفضائية الدولية، وأثناء الأعمال اكتشفا أحد الشقوق في الهيكل وبعض الأماكن التي من الممكن أنها تتسبب بتسرب الهواء هناك.

ومؤخرا صرح ريجيكوف بأن نسبة تسرب الهواء في الوحدة المذكورة انخفضت إلى الثلث بعد إصلاح الشقوق الصغيرة التي اكتشفت في هيكل الوحدة.

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