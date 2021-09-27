الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص كانوا يخططون لعمل إرهابي... فيديو

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، إحباط الإعداد لعمل إرهابي في جمهورية باشكورستان الواقعة جنوبي جبال الأورال الروسية، واعتقال خمسة من أعضاء تنظيم "النازيين الجدد".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي: "تم إحباط التحضير لعمل إرهابي في جمهورية باشكورستان، كان يستهدف إحدى هيئات إنفاذ القانون. تم اعتقال خمسة من سكان مدنية أوفا (عاصمة باشكورستان) من مواليد 2001-2003 - أعضاء في تنظيم النازيين الجدد، كانوا يخططون لعمل إرهابي باستخدام العبوات الناسفة يدوية الصنع".

وفتحت لجنة التحقيق 3 قضايا جنائية بحق المتهمين منها التحضير لهجوم إرهابي وصنع المتفجرات.

هذا وقام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، في مدينة يكاترينبورغ، بقمع أنشطة خلية دينية متطرفة تتألف من السكان الأصليين لمنطقة آسيا الوسطى، واعتقال جميع المتهمين.