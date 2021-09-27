لوكاشينكو: بحثت مع بوتين مسألة نشر قوات حلف الناتو في أوكرانيا وسنتخذ تدابير مشتركة

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتخاذ تدابير مشتركة خلال مباحثاتهما حول نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.

مينسك - سبوتنيك. وأضاف لوكاشينكو: "نولي اهتماما خاصا بالوضع الأوكراني، إنهم يسحبون قوات الناتو إلى أوكرانيا؛ ينشئون قواعد عسكرية تحت ستار مراكز التدريب، أمريكا تنشئ قواعد في أوكرانيا. من الواضح أننا بحاجة إلى الرد على هذا".

وأضاف لوكاشينكو: "نتشاور أنا والرئيس الروسي بشأن هذه المسألة، واتفقنا على أننا بحاجة إلى اتخاذ تدابير".

وأشار إلى أن بيلاروس وروسيا ستواجهان قريبًا وضعًا غير مقبول بالنسبة لهما على الحدود، "وصولا إلى نشر صواريخ متوسطة المدى".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أنه سيتعين على روسيا اتخاذ تدابير مضادة لضمان أمنها بنسبة مئة في المئة في حال انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قال في نيسان/أبريل الماضي، إن الحلف يدرس منح أوكرانيا في المستقبل وضع شريك يتمتع بإمكانات موسعة.

هذا وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توترًا بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقًا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.

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