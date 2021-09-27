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    فندق 5 نجوم في الهواء الطلق، ضواحي موسكو، روسيا

    فندق 5 نجوم في الهواء الطلق... آخر صيحات الموضة للاستجمام في روسيا...فيديو وصور

    © Sputnik . Okba Joma
    روسيا
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    حول موقع "أندر ذا سكاي" الروسي حلم العيش في الطبيعة، وسط منطقة خلابة، مع توفير أفضل الخدمات الفندقية، إلى حقيقة.

    ومع تزايد شعبية قضاء العطلات الصيفية في الهواء الطلق أصبحت هذه الأماكن مقصدا للسياح، وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، تحدث سيرغي بيتروف، عن هذا النوع من السياحة وضرورة بأن يكون ملائما للبيئة دون الإضرار بها وما الذي يميز هذا النوع من التخييم وكيف سيتقبله السياح الأجانب.

    ليس مخيما وليس فندقا

    تحدث بيتروف عن المشروع قائلا: "الاسم نفسه مشتق من مصطلح "glamorous camping"، وتكمن خصوصية هذا المشروع في القدرة على تجميع جميع الهياكل الضرورية بسهولة في غضون شهرين في أي مكان دون الإضرار بالبيئة.

    حيث يعيش الضيوف في غرف أو خيام مريحة وسط الغابة وبعيدا عن ضوضاء المدن، وتم تجهيز هذه الأماكن بنفس ما يتم تجهيز الغرف الفندقية ذات النجوم الخمس، كما ويتضمن ذلك وجبات شاملة على أعلى مستويات.

    وأضاف بيتروف: "يمكن أن يكون موقع المخيم في الأماكن التي لن تشهد أعمالا عمرانية أبدا. ويمكن وضعها في مناطق حيث تتواجد المسطحات المائية وفي المحميات والحدائق الوطنية، ومحميات الحياة البرية. في الوقت نفسه، ولا تمثل الفخامة موضوعا حساسا للغاية حيث يكفي جمال الطبيعة، فمثل هذه الوحدة مع الطبيعة هو ما يميز الفخامة بشكل إيجابي للغاية عن الفنادق".

    وفي حديثه عن الاختلافات عن المخيمات المعتادة، قال بيتروف "نحن نختلف عن المخيمات في الراحة، حيث يوجد غرفة 5 نجوم في خيمتنا. حيث يعيش ضيوفنا في منطقة مفتوحة، ولكن مع الخدمة والطعام والخدمات وراحة فندق 5 نجوم".

    سيرغي بيتروف، صاحب مشروع فندق 5 نجوم في الهواء الطلق، ضواحي موسكو، روسيا
    © Sputnik . Okba Joma
    سيرغي بيتروف، صاحب مشروع فندق 5 نجوم في الهواء الطلق، ضواحي موسكو، روسيا
    في نفس الوقت، مثل هذا "فندق 5 نجوم في الهواء الطلق" يجب ألا ينتهك بأي حال المناخ المحلي الطبيعي للمنطقة.

    "يجب أن تكون منطقة التخييم الفخمة صديقة للبيئة دائمًا. ليس لدينا أعمال ترابية ضخمة: نحن لا نحفر حفرا، ولا نؤذي المناظر الطبيعية. الاستدامة هي واحدة من أهم أولوياتنا. نحاول الحفاظ على الهدوء هنا حتى لا نتدخل في الطبيعة والحيوانات المحلية. هذا يعطي نتائجه: في غضون عام واحد فقط، عادت هنا العديد من السناجب والأرانب البرية والطيور النادرة". وقال صاحب منزل فخم بالقرب من موسكو، "لقد وصلت أيضًا بعض الحيوانات الأخرى التي تميز الجزء الأوروبي من روسيا".

    لماذا يحتاجه السياح الأجانب؟

    وفي سؤال عن حاجة السياح الأجانب لتجربة هذا النوع من السياحة، قال بيتروف، إن الطبيعة الروسية التقليدية ستكون غريبة على السياح وبخاصة من الدول العربية ما يجعل تجربة هذا النوع من السياحة أمرا مثيرا وبخاصة مع فرصة العيش داخلها ومع توفير أكثر ظروف الراحة.

    مضيفا "لدينا بلد رائع فيه عدد كبير من المناطق الطبيعية المثيرة للاهتمام. ستكون جذابة ليس فقط للسياح الروس، ولكن أيضا للضيوف من البلدان الأخرى. حتى هنا، بالقرب من موسكو، على الرغم من أننا اعتدنا بالفعل على المناظر الطبيعية المحلية، سيجد سكان البلدان الحارة مثل هذه التجربة غريبة. يوفر المخيم فرصة للعيش في وسط منطقة طبيعية".

    فندق 5 نجوم في الهواء الطلق، ضواحي موسكو، روسيا
    © Sputnik . Okba Joma
    فندق 5 نجوم في الهواء الطلق، ضواحي موسكو، روسيا

    وتابع "نرحب بالضيوف من أي بلد. الآن يزورنا العديد من المغتربين الذين يعملون في موسكو، بشكل رئيسي من مجال الشركات. في المستقبل المنظور، سنعتمد كثيرا على الضيوف من الدول الأوروبية والعربية. بالنسبة لهم، فإن طبيعتنا الروسية غريبة، في حين أنهم يقدرون الراحة كثيرا ويفهمون ما هو الفندق الجيد. وسنكون قادرين على منحهم المنتج الذي يرضيهم تماما. وسنفعل ذلك حتى بالقرب من موسكو، حتى في بايكال، وحتى في القوقاز".

    الخطط والآفاق

    وحول خطط تطوير المشروع وانتشاره، قال بيتروف: "نخطط لإنشاء وتطوير شبكة فخمة من هذه الفنادق، حيث ستظهر فنادق الخيام فائقة الراحة في الكثير من مناطق روسيا ذات الطبيعة الخلابة".

    مضيفا "نخطط لبناء أكثر من 20 منطقة فخمة في أجمل الأماكن في روسيا. في العام المقبل نخطط لافتتاح نقطتنا الجديدة على بحيرة بايكال. سنقوم بالتخييم الفخم في سخالين وجزر الكوريل. بالطبع ، نحن نعد مشروعا في كامتشاتكا، والذي يكتسب شعبية مؤخرا. نريد فتح نقاط في القوقاز، ونخطط بالفعل لمشروع إلبروس. علاوة على ذلك، نخطط لفتح مواقع فخمة حيث توجد ينابيع حارة. بالإضافة إلى المساكن سيكون هناك أيضا منتجع صحي".

    فندق 5 نجوم في الهواء الطلق، ضواحي موسكو، روسيا
    © Sputnik . Okba Joma
    فندق 5 نجوم في الهواء الطلق، ضواحي موسكو، روسيا

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