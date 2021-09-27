ما طبيعة الأطعمة التي يفضل بوتين تناولها في إجازته

تحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قائمة طعام الرئيس فلاديمير بوتين خلال فترة إجازته.

وبحسب تصريحات بيسكوف فإن قائمة الطعام التي يتناولها بوتين بسيطة جدا وعادية مضيفا أن الرئيس لا يحب قائمة الأطعمة الفاخرة، بحسب ما نقل موقع "riafan".

وقضى بوتين إجازة قصيرة برفقة وزير دفاعه سيرغي شويغو، في غابات التايغا، في وقت سابق من هذا الشهر.

© Sputnik . Alexey Druzhinin بوتين يصيد السمك خلال رحلته في غابات التايغا

وقام بصيد السمك وقيادة سيارة مخصصة للطرق الوعرة والتجول في الجبال.

يذكر أن هذه الرحلة ليست الأولى لبوتين إلى غابات التايغا، حيث قضى برفقة شويغو إجازة قصيرة في أكتوبر 2019.