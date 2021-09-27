بيسكوف: شويغو ولافروف يبقيان في منصبيهما ولن يذهبا إلى الدوما

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لن ينتقلا إلى الدوما (مجلس النواب)، لكنهما سيظلان في مكانيهما في الحكومة.

نقل موقع "تي في زفيزدا" أن بيسكوف قال إن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لن ينتقلا إلى الدوما.

وكان المتحدث باسم الكرملين أكد، الأسبوع الماضي، إن وزيري الدفاع والخارجية سيتخذان قراراتهما الخاصة بشأن الدوما.

في وقت سابق، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجانا خاصة لشويغو ولافروف وبروتسينكو. سيرأس شويغو لجنة تطوير شرق سيبيريا، ولافروف شؤون التعاون الدولي ودعم المواطنين في الخارج، أما كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا دينيس بروتسينكو سيتولى لجنة الرعاية الصحية.

إيلينا شميليفا، رئيسة مؤسسة المواهب والنجاح، ستترأس لجنة التعليم والعلوم، وأمين مظالم الأطفال آنا كوزنتسوفا ستتولى شؤون حماية الأسرة.