طبيب روسي يكشف عن لقاح جديد ضد فيروس كورونا

ونقل موقع "لينتا.رو" عن كوندراخين أن الدواء عبارة عن لقاح مؤلف من وحدة فرعية يعتمد على جزيئات كروية مع المستضد السطحي لفيروس كورونا.

ووفقًا لمطوري لقاح "Betuvax-CoV-2"، فإن الأخير يمكن استخدامه لتطعيم المجموعات المعرضة للخطر وإعادة التطعيم.

وقال كوندراخين "اتضح أنه ببساطة لا يوجد أي سبب في الجهاز المناعي للإثارة أكثر، نحصل على استجابة منضبطة. لا يسمح معهد الخلايا الجذعية للخلية بتطوير العدوى نفسها، حيث يوفر البروتين الجاهز بالكمية المطلوبة".

وفقًا للطبيب الروسي، تحاول العديد من اللقاحات الأخرى، تحفيز المناعة عن طريق حقن جسيم من شوكة الفيروس التاجي في الجسم. بينما في هذا اللقاح يدخل البروتين الجاهز إلى الجسم، والذي يتعرف عليه الجهاز المناعي على الفور.

وافقت وزارة الصحة الروسية على بدء التجارب السريرية للقاح جديد ضد فيروس كورونا، Betuvax-CoV-2، الذي طوره معهد الخلايا الجذعية البشرية (HSCI)، الذي بدأ تطويره في صيف عام 2020.

وسجلت روسيا ثلاثة لقاحات محلية ضد فيروس كورونا المستجد، وهي "سبوتنيك V"، إبيفاك كورونا" و"كوفيفاك".