لافروف: روسيا وفيتنام تعملان باستمرار على بناء تعاون عسكري تقني

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثان شون: "أكدنا عزمنا على بناء تعاون عسكري تقني باستمرار، والتفاعل في مجال الدفاع والأمن. ونعتبر أنه من المهم تكثيف العمل في بناء مركز العلوم والتكنولوجيا النووية في فيتنام".

كما أكد الوزير الروسي أن الطرفين اتفقا على تسهيل البدء المبكر لمشروع تجميع المركبات الروسية في فيتنام.

وشدد على أن روسيا الاتحادية وفيتنام تعتزمان تطوير التعاون في مجال الإنتاج الصناعي وبناء البنية التحتية والنقل، فضلا عن مجالات النفط والغاز والبنوك والصناعات الزراعية.