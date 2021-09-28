الأمن الروسي يقبض على 48 شخصا يصنعون أسلحة في السر من 18 منطقة... فيديو وصور

نشر الأمن الفيدرالي الروسي مقطعا مصورا لعمليات اعتقال قام بها لعدد من الأشخاص الذين يقومون بتصنيع السلاح بالسر في عدة مناطق من البلاد.

ويظهر المقطع المصور اقتحام رجال الأمن لمنازل مشتبه فيها كانت تحوي آلات ومعدات لتصنيع السلاح.

وصادرت قوات الأمن الكثير من الأسلحة والبنادق، بالإضافة لمسدسات كانت مخبأة.

وبحسب الأمن الفيدرالي، قد تمت عمليات المداهمة في 18 منطقة في روسيا ضمّت: موسكو، داغستان، إنغوشيا، أوسيتيا الشمالية، أودمورتيا، كراسنودار، كراسنويارسك وخاباروفسك، فلاديمير، كيميروفو، ليبيتسك، نوفوسيبيرسك، أوريل، بينزا، روستوف، مناطق سمولينسك وتروس.

واعتقلت القوات الأمنية 48 شخصا متورطين في تصنيع أسلحة في ورش تحت الأرض وبيعها، فضلا عن تهريب أسلحة.

© Sputnik . Federal Security Service of the Russian Federation جهاز الأمن الفيدرالي يحتجز 48 صانعا سريا لصناعة الأسلحة في 18 منطقة في روسيا، 28 سبتمبر 2021

وتمت مصادرة 149 سلاحا ناريا، بما في ذلك سبعة رشاشات من طراز AK-74 وAKS-74U وAK-103، وتسعة مدافع رشاشة من طراز Kedr وPPS وPPSh، وأكثر من 27 كيلوغراما من مادة "تي إن تي" والبارود، وست قنابل يدوية من طراز F-1 وRGD- 5 ،24، وأكثر من 12 ألف طلقة.