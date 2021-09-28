بوتين: ديناميات مؤشرات الاقتصاد الكلي ستكون محور اهتمام السلطات الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن وضع الاقتصاد العالمي لا يزال مضطربا، لذا فإن ديناميات مؤشرات الاقتصاد الكلي ستكون دائما محور اهتمام السلطات الروسية.

موسكو-سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية، عبر تقنية "فيديو كونفرس": "على الرغم من أن الوضع في الاقتصاد العالمي، نعلم جميعنا أنه لا يزال غير مستقر ومضطرب، لذلك اتفقنا على أن ديناميات مؤشرات الاقتصاد الكلي ستكون دائمًا محور اهتمامنا".

وكان الرئيس الروسي قد أكد، في وقت سابق، بأن تعافي الاقتصاد العالمي يحدث بصورة غير متساوية، وهو أمر محفوف بخلق فجوة في مستويات المعيشة داخل دول العالم، وفيما بينها، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي يعود إلى طبيعته رغم الركود بسبب الجائحة في العام الماضي.

كذلك أشار بوتين، في الـ11 من مارس/آذار الماضي، أن عام 2020 كان أسوأ عام على الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الوباء.