الخارجية الروسية: حذف قنوات "آر تي" على اليوتيوب عدوان إعلامي غير مسبوق

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن حذف قنوات "آر تي" الألمانية على اليوتيوب عدوان إعلامي غير مسبوق.

موسكو– سبوتنيك. وأكدت الخارجية الروسية في بيان، أن ذلك حدث بتواطئ واضح، بل بإصرار من الجانب الألماني".

ولفت الخارجية الروسية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا، ردا على حذف قنوات "آر تي" الألمانية على اليوتيوب.

وشددت الخارجية الروسية، على أن الحادث يتناسب تماما مع منطق الحرب الإعلامية ضد روسيا. منوهة إلى أن وسائل الإعلام الألمانية تلك تم إدانتها مرارا بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا".

كانت منصة يوتيوب التابعة لشركة "ألفابت" حذفت قنوات أر.تي الروسية الناطقة بالألمانية، حيث زعمت أنها انتهكت سياسة المعلومات المضللة الخاصة بكوفيد-19.

وفي ذات الصدد، طالبت هيئة الرقابة الإعلامية الروسية شركة "غوغل" بإعادة تشغيل قنوات "أر تي" ألمانيا على "يوتيوب" وذلك بعد وقفها دون إمكانية استعادتها.

هذا وكانت رئيسة تحرير "آر تي" والوكالة الدولية للإعلام "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، قد أعلنت بوقت سابق اليوم الثلاثاء، أن "يوتيوب" حذفت قناتي " آرتي" الألمانيتين دون إمكانية استعادتهما.

وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام"،

"لقد حذفت "يوتيوب" للتو قناتينا الألمانيتين دون إمكانية استعادتهما".

وشددت سيمونيان على أن "قناة يوتيوب آرتي دي"، احتلت المرتبة الرابعة من حيث التأثير بين وسائل الإعلام الألمانية ، ففي يونيو/حزيران 2021، كان لديها 21 مليون مشاهدة.

وقالت سيمونيان "هذه حرب إعلامية حقيقية أعلنتها دولة ألمانيا ضد دولة روسيا".

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