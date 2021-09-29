الخارجية الروسية: موسكو تعتزم التعاون البناء مع أي حكومة ألمانية جديدة

أعلن رئيس الدائرة الأوروبية الثالثة بالخارجية الروسية، أوليغ تيابكين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتزم التعاون البنَاء مع أي من سيتولى منصب المستشار الألماني خلفا لأنغيلا ميركل، ومع أي تشكيل للحكومة الألمانية الجديدة.

وقال تيابكين لوكالة "سبوتنيك": "الجانب الروسي يعتزم التعاون البنَاء مع أي من سيخلف أنغيلا ميركل في منصب المستشار الألماني، ومع أي تشكيل للحكومة الألمانية الجديدة، التي سيتم تشكيلها وفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 26 أيلول/سبتمبر 2021. وهو ما نعتبره شأن داخلي ألماني. نحن دائما نحترم اختيار الشعب الألماني وهو ما سنفعله في المستقبل أيضا".

وأكد الدبلوماسي الروسي: "نتوقع من برلين الموقف نفسه تجاه العمليات السياسية في بلادنا والتعبير عن إرادة مواطنيها. على الرغم من التناقضات المعروفة التي تراكمت بين موسكو وبرلين في السنوات الأخيرة، فإننا نرى آفاقًا جيدة لمزيد من تنمية التعاون الروسي الألماني في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والإنسانية".

وأكدت نتائج رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات الألمانية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز، المرشح لتولي منصب المستشار، بنسبة 25.7 في المئة، بعد فرز جميع المقاطعات.

وجاءت كتلة المحافظين المكونة من حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا" وحزب "الاتحاد المسيحي"، في المرتبة الثانية بنسبة 24.1 في المئة.