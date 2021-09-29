سيناتور روسي: قواتنا المسلحة تسيطر على حدود البلاد ولا خطورة عليها من إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ

أعلن نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تسيطر على حدود البلاد، مشيرا إلى أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ لا يشكل أي خطورة على روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال جباروف لوكالة "سبوتنيك": "نحن نسيطر على حدود بلادنا والمجال الجوي الروسي، لا توجد أي خطورة حقيقة على روسيا من إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ".

وأكد جباروف أن من الممكن فهم كوريا الشمالية "لقد مر وقت طويل، ليس سنة واحدة، ولا يوجد أي تقدم في المفاوضات بين الكوريتين".

وبحسب البرلماني الروسي، فإن بيونغ يانغ تحاول التذكير بوجودها ودعوة كوريا الجنوبية والدول الضامنة، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين "للعودة إلى طاولة المفاوضات ومناقشة القضايا الأمنية في هذا البلد".

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الشمالية قد أفادت، في وقت سابق، بإطلاق تجريبي ناجح لصاروخ فرط صوتي جديد "هوانسون-8". فيما أدانت واشنطن هذا الإطلاق، مشيرة إلى أنه يزعزع الاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي.