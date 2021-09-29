الخارجية الروسية: أرسلنا مجموعة من الأسئلة المتعلقة بـ"أوكوس" إلى واشنطن وحلفائها

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا قامت بتسليم مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالاتفاقية الأمنية الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى واشنطن لطرحها على حلفائها.

وبهذا الصدد، قال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لدى روسيا العديد من الأسئلة بشأن هذه الاتفاقية الأمنية الثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتم إرسالها لواشنطن".

وأضاف ريابكوف، قائلا: "سنقوم بطرح هذه الأسئلة على حلفاء الولايات المتحدة المعنيين بهذه الاتفاقية الأستراليين وكذلك البريطانيين".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الشراكة الدفاعية الأخيرة بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (أوكوس)، تهدف إلى مساعدة أستراليا على احتواء الصين.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن "أي مخططات تعتمد منطق المواجهة لا تساعد سكان كوكبنا المشترك على عيش حياة طبيعية، سواء كانت استراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ التي تم الإعلان عنها منذ وقت ليس ببعيد، والتي أعلنت صراحةً أن إحدى مهامها الرئيسية احتواء نمو الصين في بحر الصين الجنوبي، أو التحالف الثلاثي الذي أعلن أيضا بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا".